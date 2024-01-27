Российский самолет пытался вылететь в Москву с неисправным двигателем

Shot: самолет S7 пытался вылететь из Улан-Удэ в Москву с неисправным двигателем

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines Boeing 737-800 с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Самолет должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в московский аэропорт Домодедово. На борту находились 160 пассажиров, в том числе четверо детей. Отмечается, что накануне воздушное судно проходило техобслуживание, а неполадки в работе двигателя были обнаружены экипажем уже на взлетно-посадочной полосе во время разгона самолета. К настоящему моменту пассажиров вернули в терминал, они ожидают запасной борт.

Ранее сообщалось, что рейс S7 Airlines был задержан почти на сутки в Тюмени из-за поломки самолета. Как уточнили в пресс-службе местного аэропорта, сбой был связан с технической неисправностью лайнера.