Участники биржевых торгов пожаловались на скупающих бензин роботов

Частные АЗС пожаловались в Минэнерго на роботов, скупающих бензин на бирже

Представители частных автозаправочных станций (АЗС) написали письмо руководству Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), обратив внимание на резкое повышение активности роботов при торгах топливом. По словам рассказавшего об этом «Интерфаксу» главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, из-за использования соответствующих недобросовестных практик приобретать нефтепродукты добросовестным покупателям приходится у перекупщиков.

Речь идет о скупке всех выставляемых лотов при помощи алгоритмических систем закупок, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную.

По данным источника агентства, вопрос использования ботов недобросовестными участниками торгов обсуждался в том числе на совещании у вице-премьера Александра Новака, состоявшемся 19 января. Тогда было поручено усилить контроль за такими проявлениями. В свою очередь, старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов заявил о ведущемся мониторинге торгового поведения на бирже и доработке критериев недобросовестных торговых практик с учетом проводимого анализа.

Ранее стало известно, что биржевые цены на нефть на мировом сырьевом рынке по сути оказались в руках ботов. В 2023 году на сгенерированные компьютером сделки с участием группы алгоритмических управляющих денежными средствами, известных как Commodity Trading Advisory (CTA), пришлось почти 60 процентов от объема биржевых торгов.