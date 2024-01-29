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18:05, 29 января 2024Из жизни

Участница шоу талантов сыграла вагиной на флейте вверх ногами

В Германии участница шоу талантов сыграла на флейте при помощи гениталий

Фото: Roselynne / Shutterstock / Fotodom

В Германии появление «вагинальной флейтистки» на шоу талантов вызвало скандал. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

В выходные на немецком канале RTL вышел новый выпуск шоу Supertalent, в котором выступила 42-летняя австралийка Беатрис Маккуиф. Участница села на спинки двух стульев, перевернулась в шпагат вверх ногами и сыграла несколько нот на флейте при помощи вагины. RTL заретушировал часть тела женщины, чтобы выпуск могли смотреть дети. Члены жюри, ведущие и гости телестудии восприняли номер крайне неоднозначно.

Маккуиф — врач по профессии, но в школе училась игре на флейте. Она пришла к своему хобби, объединив знания о женской анатомии и навык владения музыкальным инструментом. Уже десять лет австралийка ездит по миру с необычным номером.

Обозреватели Bild Николь Рихтер и Михаэль Шахт назвали выступление «безвкусицей» и «чистой порнографией». «Мы знали, что этот номер может вызвать разную реакцию. Вот почему мы приняли соответствующие меры для защиты несовершеннолетних при трансляции. Ее, по общему признанию, необычный талант играть на блокфлейте посредством акробатики и мышц тазового дна уникален и показывает, что Supertalent дает пространство для разнообразия выступлений», — заявили представители RTL, когда к ним за комментарием обратились журналисты Bild.

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      Алиса Дмитриева
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