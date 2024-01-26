Девушка отрастила самые длинные в мире волосы на руках

В США девушка отрастила на руках волосы длиной 18 сантиметров и поставила рекорд

Жительница американского города Трейси, штат Калифорния, отрастила самые длинные в мире волосы на руках и поставила мировой рекорд. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Мэйси Дэвис-Сазерленд не осознавала, что у нее аномально длинные волосы на руках до 2012 года, тогда она училась в средней школе. «Я была в Диснейленде с семьей моей лучшей подруги Кейли, и ее брат обратил внимание на волосы на моей руке. Он сказал, что они очень длинные, и его первоначальной мыслью было выдернуть их!», — вспоминает она.

Однако Дэвис-Сазерленд заявила, что будет отращивать растительность на теле, чтобы когда-нибудь попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На протяжении многих лет волосы на руках девушки вырастали более чем на 15 сантиметров, однако случайно отрывались или выпадали. Наконец, Дэвис-Сазерленд решила подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Она обратилась к лечащему врачу, чтобы тот измерил длину волосков, и получила результат 14,2 сантиметра. Эта длина не устроила Дэвис-Сазерленд, и она решила подождать еще несколько месяцев, чтобы добиться более впечатляющих результатов.

В декабре 2023 года она повторно измерила волосы на руках, и их длина составила 18,4 сантиметра, что сделало ее рекордсменкой среди женщин. Девушка планирует продолжать отращивать волосы, чтобы побить абсолютный рекорд, который сейчас принадлежит уроженцу Калифорнии Дэвиду Риду с показателем в 21,7 сантиметра.

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