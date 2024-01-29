Учитель математики отправил школьнице откровенное фото и попытался поцеловать ее

В Шотландии учитель математики средней школы домогался девушки, которой давал частные уроки. Об этом сообщает The Scottish Sun.

31-летний Джеймс Коннал занимался математикой с девушкой в октябре-ноябре 2021 года. Он давал ей частные уроки у себя дома. Поначалу Коннал, у которого был номер телефона школьницы, писал ей о времени занятий, однако позже стал присылать сообщения откровенного характера.

Учитель регулярно переписывался с девушкой, делая ей комплименты и заявляя, что с нетерпением ждет следующей встречи. Однажды он предложил ей отправиться в поездку и остановиться с ним в отеле. Позже он нашел ее в мобильном приложении Snapchat и отправил ей свою откровенную фотографию. Коннал также дважды попытался поцеловать школьницу во время занятий и просил ее удалить некоторые из отправленных им сообщений.

О действиях учителя стало известно после того, как мать девушки увидела несколько его сообщений в ее телефоне. Она отменила урок, назначенный на тот день, и обратилась в полицию. Коннала арестовали по обвинению в непристойном общении и принуждении девушки к просмотру изображений сексуального характера. Учитель отрицал свою вину и заявил, что откровенные фотографии и сообщения отправлял другой человек. Конналу вынесут приговор в суде 22 февраля. Его включили в реестр сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что жительница США созналась в том, что совращала школьников. Согласно судебным документам, она пыталась соблазнять учеников в социальных сетях и мессенджерах.

