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14:44, 29 января 2024Бывший СССР

Украинский генерал назвал число подготовленных за границей бойцов ВСУ

Генерал ВСУ Николюк: 20 процентов украинских бойцов подготовлены за границей

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командующий подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Виктор Николюк заявил, что 20 процентов украинских бойцов прошли подготовку за границей. Число подготовленных за пределами украинских военных он назвал в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«Если анализировать, сколько [бойцов ВСУ] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20 процентов — за границей, остальные здесь [на Украине] подготовлены», — сообщил Николюк.

Кроме того, украинский генерал добавил, что средний возраст мобилизованных украинцев растет с учетом потерь. По его словам, из-за этого есть определенные трудности подготовки.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет более 800 тысяч военных. Глава государства рассказал о планах Киева вернуть на Украину граждан мобилизационного возраста. При этом, как он утверждает, не всем обязательно идти на фронт, украинцы должны работать на родине и платить налоги.

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      Кристина Есикова
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