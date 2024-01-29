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18:04, 29 января 2024Путешествия

Украинца нашли без признаков жизни в Таиланде при загадочных обстоятельствах

The Bangkok Post: украинца нашли висящим на дереве на острове Самуи

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Иностранца нашли без признаков жизни на острове Самуи в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание The Bangkok Post.

Работники фруктовой плантации обнаружили 32-летнего украинца висящим на дереве дуриана. На нем были надеты только шорты, вокруг головы была обмотана футболка. Руки мужчины были связаны за спиной кабельными стяжками, а на земле рядом с деревом лежал стул.

Уточняется, что в таком положении он находился пять-шесть дней, от тела уже исходил сильный запах гниения. При себе у иностранца были бумажник с тайской валютой, украинский паспорт, водительские права, солнцезащитные очки, часы и обезболивающие таблетки.

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Предварительное расследование показало, что мужчина несколько лет останавливался в одном из отелей на Самуи. При этом он страдал депрессией. Разбирательство продолжается.

Ранее британский турист с редким заболеванием попал в «адскую» больницу Таиланда во время отпуска. Мужчине пришлось около 20 раз пройти процедуру переливания крови, но спасти его не удалось.

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      Мария Борисова
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