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13:05, 29 января 2024Мир

В Британии расстроились из-за контактов Макрона с Путиным

Экс-премьер Трасс: Британия недовольна контактами Макрона с Путиным
СюжетСанкции против России:
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Власти Великобритании недовольны контактами президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным после начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявила бывший премьер-министр королевства Лиз Трасс, пишет The Daily Telegraph.

Трасс выступила с заявлением в документальном фильме Putin vs the West («Путин против Запада»), выход которого планируется 29 января. Она рассказала о разочаровании британских властей, вызванном контактами Макрона с Путиным.

«Я думала, что это посылает очень противоречивые сигналы о решимости Запада», — подчеркнула политик. Она также заявила о недостаточном объеме военной помощи Украине и ранее введенных против России санкций.

Ранее Макрон допустил вероятность приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. По его мнению, такое возможно в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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      Юрий Леонов
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