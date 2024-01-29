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19:12, 29 января 2024Мир

В ЕС напомнили про условия ускоренного вступления Украины

Еврокомиссар Рейндерс: процесс приема Киева в ЕС зависит от прогресса реформ
Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс. Фото: Francisco Seco / Reuters

Прогресс переговоров о приеме в Европейский союз (ЕС) Украины и других стран-претендентов будет полностью зависеть от их заслуг в сфере проведения необходимых реформ. Об условиях ускоренного вступления в объединение напомнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.

«Процесс переговоров о вступлении должен осуществляться в строгой зависимости от реализованных реформ. Если страны, претендующие на вступление, смогут ускорить процесс реформ, переговоры об их приеме также могут быть ускорены», — констатировал он.

Рейндерс отметил, что Евросоюз, в свою очередь, должен провести собственные ответные реформы, чтобы подготовиться к приему новых членов. Согласно основным тезисам предстоящих реформ Евросоюза, они будут включать в себя лишение стран-членов права вето в Совете ЕС, сокращение числа членов Еврокомиссии и отказ от квотного принципа «один еврокомиссар от одной страны ЕС».

Ранее вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен выступил против ускоренного вступления Киева в Евросоюз. По его словам, Украина должна соблюдать такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией.

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      Дарья Балацкая
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