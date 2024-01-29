В Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в ЕС
Вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Die Zeit.
Этьен прокомментировал процесс принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, страна должна соблюдать такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией.
«Никаких скидок быть не должно. Поэтому не может быть быстрого принятия Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной для ускорения процесса. Также Этьен выступил против председательства Венгрии в объединении, обвинив ее в нарушении верховенства права.
Ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова отказалась включать Украину в список первоочередных кандидатов на вступление в ЕС. По ее мнению, в 2024 году объединение не примет новых членов, а процесс вступления Украины займет годы.