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11:22, 29 января 2024Мир

В Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в ЕС

Вице-спикер Европарламента Этьен выступил против быстрого приема Украины в ЕС

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Die Zeit.

Этьен прокомментировал процесс принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, страна должна соблюдать такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией.

«Никаких скидок быть не должно. Поэтому не может быть быстрого принятия Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной для ускорения процесса. Также Этьен выступил против председательства Венгрии в объединении, обвинив ее в нарушении верховенства права.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова отказалась включать Украину в список первоочередных кандидатов на вступление в ЕС. По ее мнению, в 2024 году объединение не примет новых членов, а процесс вступления Украины займет годы.

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      Юрий Леонов
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