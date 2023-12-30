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20:10, 30 декабря 2023Мир

В Еврокомиссии назвали самые близкие к ЕС страны

Вице-президент ЕК Йоурова: вступление Украины в Евросоюз займет годы
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Unsplash

Процедурно самыми близкими к Европейскому Союзу (ЕС) странами являются Сербия, Черногория, Северная Македония и Албания. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова в интервью чешскому изданию Novinky.

Отвечая на вопрос о том, займет годы или десятилетия процесс вступления Украины в ЕС, она сказала, что «это скорее годы». Еврочиновница отметила, что в этом году Евросоюз точно не расширится ни на одну страну, поэтому переговоры не будут идти так быстро.

По словам Йоуровой, сейчас страны-кандидаты могут приблизиться к ЕС, не становясь его частью. Так, государства могут наладить цифровое взаимодействие с Евросоюзом, транспортную инфраструктуру и энергетику.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз ждет «не радужное в хорошем смысле» будущее. Так он отреагировал на слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о том, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины и сохранения конфликта в секторе Газа.

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      Александр Курбатов
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