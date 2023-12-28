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14:30, 28 декабря 2023Мир

Лавров заявил об отсутствии «радужного в хорошем смысле» будущего для ЕС

Лавров: ЕС определил свое будущее и оно совсем «не радужное в хорошем смысле»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) определил свое будущее и оно совсем «не радужное в хорошем смысле». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили», — рассказал дипломат.

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      Максим Габриелян
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