Лавров заявил об отсутствии «радужного в хорошем смысле» будущего для ЕС

Лавров: ЕС определил свое будущее и оно совсем «не радужное в хорошем смысле»

Европейский союз (ЕС) определил свое будущее и оно совсем «не радужное в хорошем смысле». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили», — рассказал дипломат.