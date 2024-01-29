В Херсонской области заявили об усилении обстрелов ВСУ

Сальдо заявил, что ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки из минометов и артиллерии

Украинские войска за последние сутки усилили обстрелы Новой Каховки в Херсонской области из минометов и артиллерии. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Противник усилил обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке из минометов и артиллерии», — сообщил он. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально атаковали дронами гражданский автотранспорт в Алешках.

В результате действий ВСУ есть пострадавшие, рассказал губернатор области. По его словам, над некоторыми участками левобережья Днепра летают готовые к нападению украинские беспилотники. Сальдо подчеркнул, что в ответ на действия украинской армии военные группировки войск «Днепр» наносили ВСУ комплексное огневое поражение силами артиллерии и дронами.

Ранее российские военнослужащие потопили лодку с десантом войск Украины, нанесли удары по местам высадки на левом берегу Днепра, а также по позициям на правобережье. Кроме того, артиллеристами были уничтожены три пункта временной дислокации и два склада ВСУ.