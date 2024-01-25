В Херсонской области сообщили о потоплении лодки с десантом ВСУ

Губернатор Сальдо: ВС РФ потопили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что российские военные группировки «Днепр» потопили лодку с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли удары по местам высадки на левом берегу Днепра, а также по позициям на правобережье.

«Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации, два наблюдательных пункта, два склада, миномет, потопили лодку с десантом», — уточнил глава региона.

Сальдо добавил, что операторы беспилотников «Ланцет» и FPV-дронов поразили четыре автомобиля, три лодки, три антенны связи, два блиндажа и генератор.

По его словам, авиация также нанесла удары по военным объектам ВСУ на правом берегу Днепра, потери противоположной стороны составили до 60 человек.

Сальдо отметил, что украинские военные пытаются перебросить десант и грузы под Крынками, ведут воздушную разведку при помощи беспилотников, российские бойцы сохраняют бдительность и готовы пресечь попытки активизироваться.

22 января глава Херсонской области сообщил о тяжелых неудачах ВСУ. Они попытались увеличить подвоз личного состава и грузов на левый берег Днепра, но нарвались на усиленный огонь из всех видов вооружений и понесли особо тяжелые потери.