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15:06, 29 января 2024Экономика

В Индии оценили влияние кризиса в Красном море на поставки нефти

Министр Пури: в Индии не обеспокоены риском срыва поставок нефти из-за хуситов

Фото: Seun Sanni / Reuters

Обстрелы танкеров и торговых судов в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» оказывают влияние на торговлю Индии. Об этом заявил министр нефти и газа азиатской страны Хардип Сингх Пури, его слова приводит ТАСС.

Однако, как уточнил чиновник, говорить о кризисе поставок нефти в Индию из-за геополитической напряженности в акватории Красного моря пока преждевременно. «Очевидно, что это (атаки хуситов — прим. «Ленты.ру») влияет на торговлю любой страны, включая Индию. Но ситуация не достигла той точки, когда мы начинаем волноваться», — заявил он.

Пури добавил, что в случае обострения ситуации в акватории Красного моря у индийских покупателей есть возможность найти другие логистические маршруты. «Я не беспокоюсь (по этому поводу — прим. «Ленты.ру»)», — заключил индийский министр.

Ранее генеральный директор саудовского нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что кризис в Красном море негативным образом отразится на мировой торговле энергетическими ресурсами. Атаки хуситов приведут к дефициту танкеров и задержке поставок нефти. Кроме того, затягивание боевых действий в акватории увеличит время доставки грузов, что может спровоцировать удорожание перевозок.

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      Анатолий Акулов
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