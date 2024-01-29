В Индии оценили влияние кризиса в Красном море на поставки нефти

Министр Пури: в Индии не обеспокоены риском срыва поставок нефти из-за хуситов

Обстрелы танкеров и торговых судов в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» оказывают влияние на торговлю Индии. Об этом заявил министр нефти и газа азиатской страны Хардип Сингх Пури, его слова приводит ТАСС.

Однако, как уточнил чиновник, говорить о кризисе поставок нефти в Индию из-за геополитической напряженности в акватории Красного моря пока преждевременно. «Очевидно, что это (атаки хуситов — прим. «Ленты.ру») влияет на торговлю любой страны, включая Индию. Но ситуация не достигла той точки, когда мы начинаем волноваться», — заявил он.

Пури добавил, что в случае обострения ситуации в акватории Красного моря у индийских покупателей есть возможность найти другие логистические маршруты. «Я не беспокоюсь (по этому поводу — прим. «Ленты.ру»)», — заключил индийский министр.

Ранее генеральный директор саудовского нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что кризис в Красном море негативным образом отразится на мировой торговле энергетическими ресурсами. Атаки хуситов приведут к дефициту танкеров и задержке поставок нефти. Кроме того, затягивание боевых действий в акватории увеличит время доставки грузов, что может спровоцировать удорожание перевозок.