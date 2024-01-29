В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

МВД заподозрило граждан России и Таджикистана в нападении на церковь в Стамбуле

В воскресенье, 28 января, неизвестные открыли стрельбу в католической церкви в Стамбуле. В вооруженном нападении на храм местная полиция заподозрила двоих иностранцев — граждан России и Таджикистана. Всего, по данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в рамках расследования задержаны 47 человек по 30 адресам.

Он уточнил, что россиянина и таджикистанца задержали около 22:00 по местному времени. По предварительной информации, они являются членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за данное преступление. Всех задержанных допросят.

Нападение на церковь произошло во время воскресной мессы

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Днем 28 января двое в масках напали на католическую церковь Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Во время воскресной мессы они открыли стрельбу, а затем скрылись с места происшествия.

В результате были ранены несколько человек, одного прихожанина Турсена Джихана спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находились около 50 человек.

В мире нападение назвали подлым актом и выразили сочувствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с произошедшим и рассказал о принятии мер для скорейшей поимки преступников.

Кадр: CCTV / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что министерство иностранных дел страны следит за ходом расследования «подлого акта» и осуждает его.

Папа Римский Франциск выразил поддержку и сочувствие прихожанам церкви в Стамбуле.

Епископ Стамбульской латино-католической общины Массимилиано Палинуро, в свою очередь, призвал власти города «восстановить справедливость, расследовать и раскрыть правду об инциденте, чтобы можно было искоренить причиненное зло». По его словам, мотивом нападения стала религиозная нетерпимость.

