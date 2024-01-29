В Минэнерго оценили перспективы ужесточения антироссийских санкций

Глава Минэнерго Шульгинов: санкции против энергетики РФ могут быть ужесточены

В обозримом будущем санкции против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) могут быть ужесточены. В Министерстве энергетики (Минэнерго) готовятся к подобному сценарию, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.

К числу наиболее серьезных вызовов он отнес нерыночную конкуренцию, технические, финансовые и логистические ограничения, а также ужесточение санкций в части поставок оборудования, которое еще не локализовано в России. «Мы знаем, что готовятся или будут готовиться и другие пакеты санкций, там будут иные ограничения», — заявил Шульгинов.

На этом фоне он назвал главной задачей отрасли обеспечить бесперебойную работу ТЭК страны, а также гарантировать поставки энергоресурсов потребителям. «Мы готовы по всем вызовам, которые будут», — заключил глава Минэнерго.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что отечественный ТЭК чувствует себя уверенно вопреки действию западных санкций. Речь шла в том числе о нефтяных и газовых компаниях страны. На фоне ограничений представители отрасли находят новых партнеров и перестраивают логистические маршруты.