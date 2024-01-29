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20:03, 29 января 2024Бывший СССР

В Молдавии решили не открывать участки на выборах президента РФ в Приднестровье

Власти Молдавии не откроют участки на выборах президента России в Приднестровье

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Власти Молдавии решили не открывать избирательные участки на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, передает ТАСС.

По его словам, открытие участков в Приднестровье недопустимо без согласия конституционных властей страны. Если же власти Приднестровья все же откроют участки, то для этого случая у руководства Молдавии должен быть «план». «Мы не должны допустить подобного, если это произойдет, то придется принять меры», — заявил министр.

При этом он отметил, что власти Молдавии не могут запретить открытие избирательного участка на территории посольства России.

Ранее глава второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Полищук призвал Кишинев не мешать проведению выборов президента России на территории страны и участию россиян в голосовании.

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