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18:24, 29 января 2024Бывший СССР

В Молдавии захотели усилить диалог с США и Украиной

Глава МИД Молдавии Попшой выступил за стратегический диалог с Украиной и США

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил в поддержку стратегического диалога с Украиной и США. Об этом он заявил журналистам после принесения присяги, сообщает ТАСС.

«Продолжим развивать отношения стратегического партнерства с Румынией. Усилим стратегический диалог с США, с Украиной. Будем развивать возможности многосторонней дипломатии», — заявил глава МИД.

При этом, отметил Попшой, политика Кишинева в отношении Москвы будет базироваться на «национальных интересах».

Попшой сменил на посту главы ведомства Николая Попеску. Ранее он занимал должность вице-спикера парламента Молдавии.

Об отставке Попеску стало известно 24 января. Он пообещал продолжать оказывать поддержку правительству Молдавии и содействовать процессу европейской интеграции страны.

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