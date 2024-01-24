Глава МИД Молдавии сообщил об уходе в отставку

Глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил об уходе в отставку

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Николай Попеску объявил, что уходит в отставку с поста министра и вице-премьера. Его заявление передает ТАСС

«Сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел после того, как с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом страны Майей Санду, и на этом этапе нуждаюсь в паузе», — заявил министр.

При этом Попеску добавил, что после ухода с должности он продолжит оказывать правительству поддержку и содействовать процессу европейской интеграции.

Ранее Попеску сообщил, что Молдавия планирует завершить переговоры о вступлении в Европейский союз к 2030 году. По его словам, первым этапом в переговорном процессе станет проверка законодательства на соответствие стандартам Евросоюза.