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12:02, 15 декабря 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали сроки вступления в Евросоюз

Вице-премьер Попеску: Молдавия планирует завершить переговоры с ЕС к 2030 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Молдавия планирует завершить переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) к 2030 году. Сроки присоединения к ЕС назвал вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции республики Николай Попеску, пишет ТАСС.

По словам главы министерства, первым этапом в переговорном процессе станет проверка законодательства Молдавии на соответствие стандартам Евросоюза. Он также обратил внимание на важность поддержки проевропейского вектора развития гражданами страны.

«Президент Молдавии Майя Санду поставила цель завершить подготовку к присоединению к ЕС к 2030 году. Такие же временные рамки были обозначены лидерами ЕС», — рассказал Попеску.

Ранее премьер-министр Молдавии заявил, что Кишинев продолжит двигаться к сближению с Европейским союзом. По его словам, республика уже начинает переговоры о вступлении в объединение.

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      Александр Курбатов
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