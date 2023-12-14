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22:11, 14 декабря 2023Мир

В Молдавии заявили о решительном движении к сближению с ЕС

Премьер Молдавии Речан: Кишинев будет решительно двигаться к сближению с ЕС

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Кишинев будет решительно двигаться к сближению с Европейским союзом (ЕС) после решения его лидеров начать переговоры о приеме в свой состав Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, пишет ТАСС.

По его словам, Кишинев начинает переговоры о вступлении в объединение. «Мы знаем, что нам нужно делать, мы полны решимости продолжать реформы, чтобы как можно скорее стать частью большой европейской семьи», — подчеркнул Речан.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о желании страны реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС. Она отметила, что делается все возможное для помощи жителям левобережья. В ходе евроинтеграции Молдавии руководство страны намерено учитывать интересы Приднестровья, уточнила она.

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      Марина Совина
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