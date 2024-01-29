В Москве задержали находящегося в розыске в Армении владельца бренда «Олейна»

Силовики Москвы задержали владельца «Олейны» Ванецяна, разыскиваемого в Армении

В центре Москвы силовики задержали владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, которого разыскивают в Армении. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, хозяин крупного холдинга Exoil Group был задержан на Арбате. В Армении его ищут за отмывание денег с использованием должностных полномочий — по некоторым данным, на родине Ванецян незаконно получил в пользование имущество на 14,5 миллиарда драмов (около 3,2 миллиарда рублей). Мужчину поместили под арест.

Во время разговора с оперативниками задержанный заявил, что проживает в маленьком городке в Липецкой области и в настоящее время не работает, несмотря на то, что около года назад стал владельцем бренда «Олейна». В феврале 2023 года один из крупнейших мировых агротрейдеров Bunge продал Ванецяну бизнес в России в два раза ниже рыночной стоимости.

