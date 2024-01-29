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07:50, 29 января 2024Россия

В Петербурге шесть легковых авто сгорели дотла

В Санкт-Петербурге на улице Решетова шесть легковых автомобилей сгорели дотла
СюжетПожар в Москве:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на улице Решетова шесть легковых автомобилей сгорели дотла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, сначала в Выборгском районе города загорелись четыре автомобиля, затем огонь перекинулся еще на два транспортных средства. Все машины полностью сгорели, полицейские предполагают, что это мог быть поджог.

Никто не пострадал. Пожарных к месту ЧП вызвали соседи, которые заметили во дворе возгорание. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые просматривают камеры и проверяют различные версии происшествия.

Ранее, в августе 2023 года, около дома номер 97 на Рублевском шоссе в Москве дотла сгорели три автомобиля. Помимо трех уничтоженных пожаром машин, повреждена оказалась еще одна. Площадь пожара составила девять квадратных метров.

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      Анастасия Шейкина
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