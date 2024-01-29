В петербургской школе в руках ученика взорвалась страйкбольная граната

В Санкт-Петербурге в руках у школьника взорвалась страйкбольная граната

Во Второй гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в руках у ученика взорвалась страйкбольная граната. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, пиротехническое изделие в учебное учреждение принес один из школьников. Некоторые учащиеся захотели его посмотреть. В руках одного из них граната и взорвалась.

Пострадавшего школьника отправили в медкабинет, серьезных травм он не получил. Ребенка, который принес в школу гранату, на данный момент еще не опросили, так как он ушел домой сразу после занятий.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка обнаружила боеприпасы в шкафу квартиры, купленной на Большой Монетной улице в центре города. Россиянка рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что разбирала вещи в своем новом жилье. В одной из комнат и в шкафу она заметила пакеты, в которых находились 21 патрон к винтовке Мосина, десять охотничьих патронов, еще три неустановленных патрона и боевая граната РГД-5.