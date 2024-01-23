Россиянка обнаружила боеприпасы в шкафу купленной квартиры

Девушка обнаружила боеприпасы в шкафу купленной квартиры в центре Петербурга

Девушка обнаружила боеприпасы в шкафу квартиры, купленной на Большой Монетной улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

30-летняя россиянка рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что разбирала вещи в своем новом жилище. В одной из комнат и в шкафу она заметила пакеты, в которых находились 21 патрон к винтовке «Мосина», 10 охотничьих патронов, еще три неустановленных патрона и боевая граната РГД-5.

Оперативники изъяли боеприпасы и направили на экспертизу. По предварительной информации, ранее квартирой владел 74-летний мужчина, которого не стало в мае 2022 года.

Предположительно, пожилой петербуржец и мог оставить боеприпасы в шкафу.

Ранее сообщалось, что житель Брянской области нашел на своем огороде боевой украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).