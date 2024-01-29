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17:50, 29 января 2024Россия

В России хирург забыл салфетку в теле пациентки и остался безнаказанным

В Новосибирске забывшего салфетку в теле пациентки врача освободили от наказания

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Новосибирске областной суд освободил от наказания хирурга, забывшего салфетку в теле пациентки. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области сетевому изданию NGS.RU.

Ранее районный суд приговорил врача к полутора годам ограничения свободы и запретил ему проводить операции в течение двух лет. Апелляционная инстанция изменила ранее назначенное наказание. «Он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — пояснил собеседник издания.

Согласно материалам дела, из-за оставшейся в ране пациентки салфетки началось гнойное воспаление. Спасти женщину не удалось, несмотря на усилия врачей, которые провели россиянке еще одну операцию.

Ранее жительница Ярославской области засудила больницу за забытую в ее теле дренажную трубку, из-за чего женщина 12 лет мучилась, жалуясь на боль в боку. Оказалось, что инородное тело находилось в ее брюшной полости после операции, проведенной в 2009-м году. Суд взыскал в пользу бывшей пациентки 700 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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