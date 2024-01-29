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17:47, 29 января 2024Наука и техника

Стало известно о ремонте поврежденного Украиной российского десантного корабля

ТАСС: ремонт поврежденного украинским ударом БДК «Минск» начнется в 2024 году

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Ремонт поврежденного украинским ударом большого десантного корабля (БДК) «Минск» проекта 775 Балтийского флота (БФ) России начнется в 2024 году. Об этом ТАСС стало известно от близкого к силовым структурам Крыма источника.

«БДК стоит у причальной стенки, у него повреждена надстройка. Его ремонт начнется в текущем году, соответствующее решение принято», — сказал собеседник.

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В октябре 2023 года агентство со ссылкой на источник в судоремонтной отрасли Крыма сообщило, что техническую готовность «Минска» могут восстановить с использованием систем и агрегатов бывшего корабля Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ ударили по Севморзаводу (город Севастополь), где находится БДК, в сентябре 2023-го.

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      Иван Потапов
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