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13:10, 13 сентября 2023Россия

Власти раскрыли последствия ракетной атаки на Севастополь

Власти Севастополя заявили о повреждении 8 домов при ракетной атаке ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

При ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь повреждения получили восемь домов. Такие последствия удара раскрыл исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов на аппаратном заседании правительства, его цитирует ТАСС.

«Провели обход: у нас [повреждены] 8 домов, из них 7 — многоквартирные жилые дома, 1 — частный (порядка 300 квадратных мметров), порядка 60 окон, 4 кровли повреждены», — сказал Горлов. Более подробных данных о последствиях случившегося он не привел.

ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами в ночь на среду, 13 сентября. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Целью ракетного удара ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар. Как уточнили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажые катера. Повреждения в результате атаки получили два судна, которые находились на ремонте — дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль (БДК) «Минск».

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    Анастасия Шейкина
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