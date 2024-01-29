В России хозяйку питбуля избили после нападения собаки на пенсионерку и ее дочь

В Братске соседи избили хозяйку питбуля, который напал на пенсионерку и ее дочь

В Братске Иркутской области соседи избили хозяйку питбультерьера, так как собака покусала пенсионерку и ее дочь. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Конфликт между местными жителями начался после того, как бойцовская собака 35-летней женщины повторно напала на человека. Сначала в октябре 2023 года питбуль покусал 63-летнюю пенсионерку. Экспертиза показала, что собака причинила ей вред средней степени тяжести, после чего в отношении хозяйки собаки возбудили уголовно дело. Затем 27 января 2024 года тот же питбуль напал на дочь пенсионерки.

По предварительным данным, конфликт между хозяйкой собаки и соседями начался тогда, когда пострадавшая семья попыталась усмирить агрессивное животное. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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