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18:51, 29 января 2024Экономика

В России назвали наиболее подешевевшие в 2023 году продукты

Росстат: крупы и картофель стали наиболее подешевевшими продуктами в 2023 году

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Гречневые, овсяные и перловые крупы, а также картофель стали наиболее подешевевшими в 2023 году продуктами на российском рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За 12 месяцев стоимость гречневой крупы снизилась на 18,81 процента, овсяной и перловой — на 9,62 процента. В свою очередь, цены на картофель по итогам прошлого года сократились на 15,8 процента, уточнили в ведомстве.

Из продуктов питания заметное снижение также продемонстрировала стоимость вермишели, которая за прошедший год сократилась на 4,17 процента. Что касается электроники и бытовой техники, то в этом сегменте наиболее подешевевшей продукцией стали телевизоры (минус 6,42 процента), компьютерные мониторы (минус 6,24 процента) и стиральные машины (минус 3,67 процента), заключили в Росстате.

В середине января РИА Новости сообщало, что стоимость десятка куриных яиц в России упала ниже психологической отметки в 100 рублей. К этому времени, как уточнялось, цены на данную продукцию в крупных розничных сетях снизились до 75-90 рублей в зависимости от категории.

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      Анатолий Акулов
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