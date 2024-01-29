В России заявили о трудностях добычи одного вида сырья

Глава ГКЗ Шпуров: 30 % добываемой нефти приходится на трудноизвлекаемые запасы

Около трети (30 процентов) добываемой в России нефти приходится на трудноизвлекаемые запасы. О трудностях добычи этого вида сырья рассказал глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время примерно 70 процентов технологически извлекаемых запасов углеводородов являются рентабельными. Более активное внедрение технологий позволило бы нарастить эту долю. «Если бы мы создали такие технологии, которые позволяют хотя бы на треть по ним извлекать, то мы бы дополнительно получили в балансе плюс 18,4 миллиарда тонн нефти», — заявил Шпуров.

К числу технологий по исследованиям трудноизвлекаемых запасов нефти он отнес мобильные установки обустройства месторождений, оснащенные специальной приборной базой, которая позволяет делать дискретные замеры. Кроме того, необходимо создавать технологические полигоны, заключил Шпуров.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года добыча нефти и газового конденсата в России упала в пределах одного процента к уровню 2022-го и составила примерно 530 миллионов тонн. Подобную динамику он связал с обязательствами страны в рамках сделки ОПЕК+.