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19:17, 29 января 2024Россия

В российском городе пятеро мужчин попытались отбить девочку у бойцовской собаки

В Ростове-на-Дону пятеро мужчин попытались отбить девочку у бойцовского пса

Кадр: «Комсомольская правда»

На девочку напала бойцовская собака в Ростове-на-Дону. Ребенка попытались отбить пятеро мужчин, пишет KP.RU

Школьница гуляла во дворе со шпицем. Рядом бегал стаффорд без намордника и хозяина. В один момент бойцовский пес заметил шпица, зарычал и бросился к нему.

Девочка схватила питомца на руки, однако стаффорд начал на нее прыгать и кусать за руки. Происходящее заметили прохожие и попытались отбить школьницу у бойцовской собаки. Для этого им пришлось ударить пса.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу, где ей сделали прививки и обработали раны.

Ранее в Братске Иркутской области соседи избили хозяйку питбультерьера, так как собака покусала пенсионерку и ее дочь. Конфликт между местными жителями начался после того, как бойцовская собака 35-летней женщины повторно напала на человека.

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      Никита Абрамов
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