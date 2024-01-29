В российском городе пятеро мужчин попытались отбить девочку у бойцовской собаки

В Ростове-на-Дону пятеро мужчин попытались отбить девочку у бойцовского пса

На девочку напала бойцовская собака в Ростове-на-Дону. Ребенка попытались отбить пятеро мужчин, пишет KP.RU

Школьница гуляла во дворе со шпицем. Рядом бегал стаффорд без намордника и хозяина. В один момент бойцовский пес заметил шпица, зарычал и бросился к нему.

Девочка схватила питомца на руки, однако стаффорд начал на нее прыгать и кусать за руки. Происходящее заметили прохожие и попытались отбить школьницу у бойцовской собаки. Для этого им пришлось ударить пса.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу, где ей сделали прививки и обработали раны.

Ранее в Братске Иркутской области соседи избили хозяйку питбультерьера, так как собака покусала пенсионерку и ее дочь. Конфликт между местными жителями начался после того, как бойцовская собака 35-летней женщины повторно напала на человека.