В российском регионе устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики

В Самарской области устроили рейд на мигрантов с помощью беспилотника

В Самарской области полицейские устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики. О подробностях мероприятия рассказала пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

Повысить эффективность выявления нелегалов силовикам помог беспилотник в небе над местом проведения рейда.

В ходе мероприятий были пресечены 28 нарушений законодательства в сфере миграции, в том числе были выявлены пять случаев нарушений режима пребывания в стране.

Ранее в Челябинской области полицейские пришли на один из рынков и вручили мигрантам повестки в военкомат. Также в ходе рейда были зафиксированы шесть административных правонарушений.