В российском регионе устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики
В Самарской области устроили рейд на мигрантов с помощью беспилотника
В Самарской области полицейские устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики. О подробностях мероприятия рассказала пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.
Повысить эффективность выявления нелегалов силовикам помог беспилотник в небе над местом проведения рейда.
В ходе мероприятий были пресечены 28 нарушений законодательства в сфере миграции, в том числе были выявлены пять случаев нарушений режима пребывания в стране.
Ранее в Челябинской области полицейские пришли на один из рынков и вручили мигрантам повестки в военкомат. Также в ходе рейда были зафиксированы шесть административных правонарушений.