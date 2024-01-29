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11:46, 29 января 2024Мир

В США рассказали об угрозах второго срока главы Еврокомиссии

Boomberg: второй срок главы Еврокомиссии фон дер Ляйен полон угроз

Фото: Amel Emric / Reuters

Второй срок главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен полон угроз, связанных с ростом евроскептицизма. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«65-летний политик приехала в Брюссель пять лет назад с планом сделать ЕС полноценным геополитическим игроком. Пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ускорили повестку дня, а централизуя власть, она расстроила высокопоставленных чиновников и открыла линию атаки для популистов, стремящихся ослабить блок изнутри», — отмечается в материале издания.

Также авторы рассказали, что Европейский союз сталкивается со все большим внешним давлением из-за Китая и снижения доверия к США как гаранта стратегической безопасности. По их мнению, Брюссель не сможет в полной мере рассчитывать на Вашингтон даже в случае переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок.

Ранее французский еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с фон дер Ляйен заявил о нежелании помогать ЕС в случае военного нападения. Разговор произошел в 2020 году во время Всемирного экономического форума в Давосе.

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      Максим Габриелян
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