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19:10, 29 января 2024Путешествия

В Таиланде турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых и наркотики

Daily Mail: британец вымогал деньги у семьи ради отпуска в Таиланде и попался

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Британский турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых в Таиланде и употребление наркотиков и попался. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, путешественник по имени Йен отправился в отпуск в тайскую Паттайю с друзьями и ушел в двухдневный запой. Вскоре мужчина понял, что деньги закончились, и решил вымогать их у родителей. Он анонимно сообщил семье у собственном похищении и стал ждать выплаты средств. Однако родственники Йена обратились в Интерпол, чтобы разыскать сына.

Полицейские начали отслеживать последние передвижения пропавшего и вышли на его след в отеле Паттайи. Собравшись спасти британца, они ворвались в номер, однако нашли его невредимым. Мужчина принимал наркотики вместе с друзьями. В номере также обнаружили оружие и боеприпасы. Теперь Йена будут судить за употребление запрещенных веществ и превышение срока пребывания в Таиланде.

Ранее гражданин Южной Кореи, находившийся в Таиланде нелегально, инсценировал свое похищение ради денег на расходы для девушки.

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      Зарина Дзагоева
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