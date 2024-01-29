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14:09, 29 января 2024Россия

В Ярославской области обезвредили беспилотник

Ярославский губернатор Евраев сообщил об обезвреживании беспилотника

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Ярославской области обезвредили боевую часть беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — пояснил он.

Угроза безопасности объекту топливно-энергетического комплекса нейтрализована, добавил политик. Также глава области поблагодарил спецслужбы и правоохранительные органы за работу.

Ранее беспилотный аппарат попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По словам Евраева, российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку. Пострадавших и возгорания нет.

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      Никита Абрамов
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