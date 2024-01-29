Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 29 января 2024Россия

Губернатор подтвердил перехват атаковавшего НПЗ под Ярославлем беспилотника

Ярославский губернатор Евраев сообщил о предотвращении атаки дрона на НПЗ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram.

По его словам, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и специальные службы. Евраев также опроверг появившуюся до этого информацию о возгорании.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      Стали известны подробности о финской квартире Федосеевой-Шукшиной

      Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

      На стене российской школы разместили цитату осудившего СВО артиста

      В России хозяйку питбуля избили после нападения собаки на пенсионерку и ее дочь

      Губернатор подтвердил перехват атаковавшего НПЗ под Ярославлем беспилотника

      Российского военного отправили в колонию за отказ от участия в боевых действиях

      Европейская авиакомпания начнет чаще летать в Россию

      ФНС стала наказывать за получение арендных платежей на один вид счетов

      Лоза назвал причины ненужности Пугачевой россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше