Губернатор подтвердил перехват атаковавшего НПЗ под Ярославлем беспилотника

Ярославский губернатор Евраев сообщил о предотвращении атаки дрона на НПЗ

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram.

По его словам, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и специальные службы. Евраев также опроверг появившуюся до этого информацию о возгорании.