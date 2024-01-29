Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 29 января 2024Россия

Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

В Ярославле после атаки беспилотника на НПЗ начался пожар, его ликвидировали

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Неопознанный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. После падения дрона территорию оцепили. Ожидается прибытие группы разминирования.

По предварительным данным, никто не пострадал. БПЛА рухнул неподалеку от установки гидрокрекинга. Telegram-канал Mash уточняет, что украинский дрон впервые долетел до Ярославской области.

Дрон атаковал один из крупнейших НПЗ в России

Атаку совершил беспилотник самолетного типа. Такие БПЛА способны нести несколько килограммов взрывчатого вещества, они используются, в частности, Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории. Налет на «Славнефть-ЯНОС» произошел около 6-7 утра по московскому времени.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Согласно данным на сайте завода, «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. В 2022 году он занял третье место по объему переработки нефти в стране. Предприятие занимает площадь 809,1 гектара, на нем заняты более трех тысяч сотрудников.

Завод перерабатывает бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5». Помимо этого, продукция завода включает в себя топливо для реактивных двигателей, а также авиационный керосин, сжиженный газ, масла, битумы и топочный мазут.

Украина была причастна к пожару на еще одном российском нефтяном заводе

В ночь на 25 января произошел пожар на еще одном нефтяном заводе, на этот раз пострадало предприятие в Туапсе Краснодарского края. Сообщалось, что завод атаковали три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Аппараты сбила система противовоздушной обороны (ПВО), но обломки одного беспилотника упали на вакуумную колонную установку.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что к инциденту может быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ). По данным издания, спецслужба организовала атаку на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе при помощи БПЛА.

«СБУ наносит удары вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом вражеские войска», — сказал собеседник издания. Он добавил, что Украина хочет повлиять на российский экспорт, чтобы ограничить ресурсы Москвы на ведение боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии России

      Китайский автопроизводитель отзывает в России десятки тысяч машин

      Блогершу Тлиашинову допросили после нападения на журналистов на ее семинаре

      Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский регион

      Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине

      Российский ветеринар выбросила на мороз из клиники сбитого машиной кота

      Уборщица добавила виагру в кофе и попыталась отравить сотрудниц офиса

      К изнасилованию россиянки оказались причастны бывшие вагнеровцы

      У летевшего в Москву самолета при посадке отказал двигатель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше