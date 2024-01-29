Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

В Ярославле после атаки беспилотника на НПЗ начался пожар, его ликвидировали

Неопознанный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. После падения дрона территорию оцепили. Ожидается прибытие группы разминирования.

По предварительным данным, никто не пострадал. БПЛА рухнул неподалеку от установки гидрокрекинга. Telegram-канал Mash уточняет, что украинский дрон впервые долетел до Ярославской области.

Дрон атаковал один из крупнейших НПЗ в России

Атаку совершил беспилотник самолетного типа. Такие БПЛА способны нести несколько килограммов взрывчатого вещества, они используются, в частности, Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории. Налет на «Славнефть-ЯНОС» произошел около 6-7 утра по московскому времени.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Согласно данным на сайте завода, «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. В 2022 году он занял третье место по объему переработки нефти в стране. Предприятие занимает площадь 809,1 гектара, на нем заняты более трех тысяч сотрудников.

Завод перерабатывает бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5». Помимо этого, продукция завода включает в себя топливо для реактивных двигателей, а также авиационный керосин, сжиженный газ, масла, битумы и топочный мазут.

Украина была причастна к пожару на еще одном российском нефтяном заводе

В ночь на 25 января произошел пожар на еще одном нефтяном заводе, на этот раз пострадало предприятие в Туапсе Краснодарского края. Сообщалось, что завод атаковали три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Аппараты сбила система противовоздушной обороны (ПВО), но обломки одного беспилотника упали на вакуумную колонную установку.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что к инциденту может быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ). По данным издания, спецслужба организовала атаку на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе при помощи БПЛА.

«СБУ наносит удары вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом вражеские войска», — сказал собеседник издания. Он добавил, что Украина хочет повлиять на российский экспорт, чтобы ограничить ресурсы Москвы на ведение боевых действий.

