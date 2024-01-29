Стало известно еще о трех летевших к ярославскому нефтезаводу дронах-камикадзе

Shot: ВСУ пытались атаковать НПЗ в Ярославле при помощи четырех дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле при помощи четырех дронов-камикадзе. Еще о трех беспилотниках, направлявшихся к предприятию, стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника издания, все дроны запустили с территории Черниговской области Украины. Три из них были перехвачены над Смоленской областью в ходе выполнения плана «Ковер» и рухнули в лесной местности. Четвертый беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадили возле одной из установок НПЗ около 6:30.

Как пишет канал, на месте продолжают работать саперы. Пострадавших нет.

Об атаке на НПЗ в Ярославле стало известно утром 29 января. Информацию о перехвате беспилотника силами РЭБ подтвердил губернатор Михаил Евраев. Он также опроверг сообщения о возгорании. Украинский дрон впервые долетел до Ярославской области, преодолев порядка 900 километров.

Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника атаковали НПЗ в городе Туапсе Краснодарского края. Дроны уничтожила система противовоздушной обороны, однако обломки одного из них рухнули на вакуумную колонную установку, что привело к пожару.

