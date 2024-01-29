Работавший на канале Соловьева блогер рассказал о жизни в однушке

Блогер Стас Васильев заявил, что семь лет прожил в однокомнатной квартире

Известный российский блогер Стас Васильев, ранее работавший на канале «Соловьев LIVE», рассказал, что семь лет прожил в однокомнатной квартире вместе с женой и домашними животными. Об этом он заявил в интервью главному редактору Readovka Алексею Костылеву, видео вышло в соцсети «ВКонтакте».

По словам Васильева, они с женой семь лет жили в однушке. «23 квадратных метра. Мы еще и с двумя собаками, там просто *** [с ума сойдешь]», — признался блогер.

Васильев отметил, что из-за жилищных условий они с женой не заводили ребенка и решились на это после того, как переехали в более просторное жилье. Блогер уточнил, что сейчас живет за городом.

Ранее Васильев назвал 2023 год худшим в его жизни. Блогер рассказал, что в прошлом году ему диагностировали алкогольную зависимость и депрессию.