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15:03, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Ушедший с канала Соловьева блогер назвал 2023 год худшим в жизни

Блогер Васильев назвал 2023 год худшим в жизни

Кадр: «Эмпатия Манучи» / YouTube

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», ушедший ранее с канала «Соловьев LIVE», заявил, что считает 2023 год худшим в его жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Блогер напомнил, что в уходящем году ему диагностировали алкогольную зависимость и депрессию. «Год был худшим в моей жизни, и в следующем я не буду ждать чего-то хорошего. Жизнь — это борьба», — добавил Васильев.

Он также назвал поддержку подписчиков очень важной для себя. По словам Васильева, когда YouTube удалил семь его каналов, большая часть его аудитории осталась с ним. «Я на камеру более настоящий, чем в жизни. И по сути, если не будет вас, не будет и меня», — заключил экс-сотрудник «Соловьев LIVE».

Ранее Васильев рассказал о сильной усталости из-за напряженного графика съемок. Он заявил, что работал с утра до позднего вечера, и отметил, что планирует отдохнуть после ухода с канала «Соловьев LIVE».

В декабре 2022 года YouTube удалил основной и дополнительные каналы Васильева. Тогда он заявил, что намерен закончить блогерскую карьеру. В марте 2023 года он начал сотрудничать с каналом «Соловьев LIVE». В ноябре Васильев сообщил, что покидает канал из-за желания реализовать другие творческие планы и выгорания.

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