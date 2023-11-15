Ушедший с канала Соловьева блогер заявил о «превращении в бомжа»

Ушедший с канала Соловьева блогер Васильев заявил о депрессии из-за перегрузок

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», который ранее ушел с канала «Соловьев LIVE», рассказал о моральном истощении из-за перегрузок. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

Блогер разместил фото, на котором он курит, стоя около автомобиля. «Когда, не рассчитав нагрузку, полгода как *** [сумасшедший] работал с семи утра до поздней ночи и едешь с самых жестких съемок с обострившейся депрессией и превратившись в бомжа», — подписал он снимок

Васильев также высказался о своем напряженном графике словами «не знал, что могу устать настолько». Он заявил, что в ближайшее время намерен отдохнуть и заняться здоровьем.

Блогер с марта вел на «Соловьев LIVE» программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные общественно-политические события. О том, что он покидает канал, Васильев объявил в понедельник, 13 ноября. По словам блогера, он взял на себя слишком много обязательств, что привело к выгоранию и к тому, что он не смог реализовывать свои творческие идеи «на сто процентов».

