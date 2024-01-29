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16:01, 29 января 2024Среда обитания

Вдова Караченцова раскрыла судьбу своих зарубежных дач

Актриса Людмила Поргина заявила, что с ее дачами в Болгарии нет проблем

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила, что не имеет проблем с дачами в Болгарии. Судьбу заграничных участков она раскрыла в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

У артистки в Болгарии два дачных дома, и, судя по всему, она не собирается их продавать. По ее словам, в стране хорошо относятся к россиянам, а в местных банках нет проблем с обменом валюты.

«Можно платить валютой за недвижимость — у нас земля и два дома. Один был для Коли, для меня и домработницы. Во втором живет сынок с тремя внуками. Они устраивают концерты с друзьями, просмотры фильмов, танцы-шманцы, фортепиано, флейта, стихи», — поделилась Поргина.

Актриса также рассказала о редких неприятных инцидентах. «Мы сидели в ресторане, разговаривали, рядом женщина, и вдруг: "Заткнись, дура! Чеши в Сочи!"», — рассказала артистка и добавила, что тогда ей пришлось вызвать полицию.

Ранее Людмила Поргина захотела избавиться от квартиры Николая Караченцова в Москве. На вырученные с продажи деньги актриса планирует построить музей в честь мужа на даче в поселке Валентиновка.

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      Нина Ташевская
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