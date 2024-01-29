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09:48, 29 января 2024Путешествия

Вернувшийся с СВО врач спас человека на рейсе из Москвы

ТАСС: вернувшийся с СВО врач спас пассажира на рейсе из Москвы в Читу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Врач, который возвращался домой из зоны спецоперации, спас человека на рейсе авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Читу. Об этом ТАСС рассказала глава аппарата Общественной палаты Забайкальского края Ольга Тебенькова.

Уточняется, что сначала пассажиру стало плохо сразу после взлета. Его супруга обратилась к стюардессе, и экипаж попросил медиков на борту о помощи, тогда к ним подошел вернувшийся с СВО военный врач.

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«Стюардесса предлагала развернуть самолет и приземлиться в Москве, пока мы рядом. Пассажир говорил, что ему лучше, но он весь побледнел, захрипел и даже не заметил этого», — уточнила Тебенькова. Еще через два часа состояние россиянина ухудшилось. Медик снова привел его в чувства и больше не отходил от него до конца полета.

«Все их поддерживали и подбадривали, желали здоровья», — поделилась чиновница. Она добавила, что представилась врачу после окончания полета, пожала ему руку и заявила о намерении инициировать благодарность перед его воинской частью.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7 Boeing 737-800 с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ в Москву. На борту находились 160 пассажиров, в том числе четверо детей.

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      Мария Борисова
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