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14:38, 29 января 2024Мир

Власти Техаса намерены установить колючую проволоку по всей границе штата

Fox: власти Техаса намерены проложить колючую проволоку на границе с Мексикой

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Власти Техаса хотят установить заграждения из колючей проволоки на протяжении всей границы штата с Мексикой. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

«Мы намерены проложить проволоку на всем протяжении границы», — констатировал он.

Политик подчеркнул, что федеральным властям США понадобится «очень много кусачек», чтобы перерезать всю эту колючую проволоку, которую правительство штата «сразу бы восстанавливало». Отмечается, что граница Техаса и Мексики составляет более трех тысяч километров.

Патрик объяснил такое решение тем, что после возведения властями штата заграждений количество пересечений границы мигрантами стало равно нулю, хотя всего несколько месяцев назад этот показатель составлял порядка трех тысяч пересечений в день.

Вице-губернатор добавил, что Техас не хочет конфронтации, однако администрации президента США Джо Байдена нет никакого смысла «приходить и резать колючую проволоку», потому что местные власти справляются собственными усилиями.

Ранее Патрик пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса. Он также призвал его «уйти с дороги», потому что техасцам не нужны федеральные власти, чтобы защитить свою границу.

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      Дарья Балацкая
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