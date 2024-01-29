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09:32, 29 января 2024Забота о себе

Врач раскрыла простые способы избавиться от ночных кошмаров

Сомнолог Белозерова: избавиться от ночных кошмаров поможет снижение стресса днем

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Кошмары чаще всего возникают у людей с тревожными расстройствами, поэтому избавиться от них можно, снизив уровень стресса в течение дня, уверяет сомнолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Наталья Белозерова. Этот и другие действенные способы избавиться от страшных сновидений врач раскрыла «Ленте.ру».

Белозерова заявила, что сны — это отражение психической деятельности, которая продолжается и ночью. Однако, когда человек спит, она несколько видоизменяется, потому что отвечающие за критическую оценку реальности зоны мозга не функционируют. При этом сомнолог отметила, что кошмары чаще всего возникают у людей с тревожными расстройствами. Поэтому самым действенным способом избавиться от них она назвала снижение уровня стресса в течение дня.

Чтобы взять под контроль тревожность, важно соблюдать гигиену сна. Нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, ограничить употребление кофеина и психостимуляторов, увеличить физическую активность. Также не следует переедать на ночь

Наталья Белозерова сомнолог

Белозерова уточнила, что легкий ужин вечером допустим, но поесть следует не позднее чем за три часа до отхода ко сну. Также она посоветовала для профилактики ночных кошмаров выбрать занятие для души или увлечение, которое поможет расслабиться или отвлечься от повседневных забот. «Избавиться от кошмарных сновидений также можно при помощи когнитивно-поведенческой психотерапии, методик нейромышечной релаксации, дыхательных упражнений», — добавила сомнолог. Если же все перечисленные методы окажутся неэффективными, Белозерова рекомендовала обратиться к врачу для назначения лекарственной терапии.

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      Наталья Обрядина
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