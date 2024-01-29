Россиянам раскрыли способы обезопасить себя от взломов

IT-эксперт Фомин посоветовал установить отдельный браузер для торгов на бирже

Эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин раскрыл россиянам способы обезопасить себя от взломов. В частности, он посоветовал тем, кто участвует в торгах на бирже, установить отдельный браузер. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

В первую очередь специалист рекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам. «Если вам звонят из банков или других служб, расспрашивают про реквизиты, предлагают дополнительные услуги, подключение которых нуждается в предоставлении вами любых данных о карте, просто заканчивайте разговор», — посоветовал IT-эксперт. Он подчеркнул, что банки и сервисные компании никогда не звонят в мессенджерах.

Фомин также призвал отказаться от использования публичного Wi-Fi, так как это небезопасно. «По крайней мере не проводите транзакции через такую сеть», — добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендовал скачивать приложения только с официальных сайтов разработчиков. «Обязательно обращайте внимание на количество установок. Если приложение популярное, а в установках значится 1000 или около того — не устанавливайте его», — отметил специалист.

Помимо этого, Фомин посоветовал пользоваться надежным антивирусом, а также установить отдельный браузер для торгов. Он также призвал регулярно обновлять приложения, запретить уведомления с подозрительных сайтов и использовать многофакторную аутентификацию.

Ранее IT-эксперт Алексей Коробченко предупредил, что хакеры стали чаще организовывать фейковые рассылки сообщений в мессенджерах от имени топ-менеджеров различных компаний.