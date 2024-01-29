Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 29 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способы обезопасить себя от взломов

IT-эксперт Фомин посоветовал установить отдельный браузер для торгов на бирже

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин раскрыл россиянам способы обезопасить себя от взломов. В частности, он посоветовал тем, кто участвует в торгах на бирже, установить отдельный браузер. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

В первую очередь специалист рекомендовал не переходить по сомнительным ссылкам. «Если вам звонят из банков или других служб, расспрашивают про реквизиты, предлагают дополнительные услуги, подключение которых нуждается в предоставлении вами любых данных о карте, просто заканчивайте разговор», — посоветовал IT-эксперт. Он подчеркнул, что банки и сервисные компании никогда не звонят в мессенджерах.

Фомин также призвал отказаться от использования публичного Wi-Fi, так как это небезопасно. «По крайней мере не проводите транзакции через такую сеть», — добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендовал скачивать приложения только с официальных сайтов разработчиков. «Обязательно обращайте внимание на количество установок. Если приложение популярное, а в установках значится 1000 или около того — не устанавливайте его», — отметил специалист.

Помимо этого, Фомин посоветовал пользоваться надежным антивирусом, а также установить отдельный браузер для торгов. Он также призвал регулярно обновлять приложения, запретить уведомления с подозрительных сайтов и использовать многофакторную аутентификацию.

Ранее IT-эксперт Алексей Коробченко предупредил, что хакеры стали чаще организовывать фейковые рассылки сообщений в мессенджерах от имени топ-менеджеров различных компаний.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Если Украина падет». В Венгрии захотели забрать Закарпатье в случае поражения Киева в конфликте с Россией

      Более 30 американских военных пострадали при атаке на базу США в Иордании

      Расчеты «Градов» ударом уничтожили более 30 военных ВСУ

      Смартфоны Samsung Galaxy S24 распродали рекордным тиражом

      На Украине заметили готовность к переговорам с Россией

      Россиянам раскрыли способы обезопасить себя от взломов

      Глава УЕФА пожаловался на отсутствие свободы слова в Европе

      КНДР успешно испытала крылатые ракеты

      Пилотов упавшего в Афганистане Falcon 10 лишили права выполнять полеты

      Блогер описал рынок в Казахстане фразой «в России я такого не встречал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше