Wildberries опроверг информацию об обысках в квартире Бакальчук

В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук

В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что информация об обысках не соответствует действительности. Также сообщается, что силовики не изымали документы ни из дома Бакальчук, ни из офиса Wildberries. По словам пресс-службы, домой Бакальчук была отправлена повестка дать показания как владельца и гендиректора компании по факту пожара на складе в Шушарах.

Ранее Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что в квартире у основательницы Wildberries силовики провели обыск в рамках уголовного дела о пожаре.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей.