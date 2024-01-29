У основательницы Wildberries прошли обыски

В квартире основательницы Wildberries Бакальчук прошли обыски

В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре склада маркетплейса в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Силовики изъяли документацию. Также следственные действия были проведены с несколькими топ-менеджерами.

Как отметили в компании, Бакальчук взаимодействует со следствием и уже дала развернутые показания. Также маркетплейс инициировал собственное расследование для оценки действий работников и контрагентов.

Ранее сообщалось, что проектировкой, строительством и обслуживаем сгоревшего склада занималась компания «ВБ Девелопмент». Ее владельцем является муж Бакальчук.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей.